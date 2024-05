Il caso LionRock si sgonfia. Sky ha svelato non ci sarebbero state mai modifiche prima del passaggio a Okatree.

La recente polemica nata attorno alla vicenda che coinvolge LionRock, Suning e il passaggio di quote dell’Inter prima dell’arrivo di Oaktree sembra perdere di rilevanza, in seguito a numerose smentite che hanno chiarito la situazione.

Verifiche e smentite

Sky Sport, insieme ad altri media quali Calcio e Finanza, ha condotto delle indagini approfondite che hanno portato alla luce la reale sequenza degli eventi. Contrariamente a quanto ipotizzato, non ci sarebbe stato alcun passaggio di quote dall’investitore LionRock a Suning prima che la maggioranza del club nerazzurro fosse ceduta a Oaktree. Al momento delle operazioni legate al cambio di proprietà, il 31,05% del club milanese risultava ancora di proprietà di LionRock, il fondo con sede a Hong Kong.

Steven Zhang

Il ruolo di Oaktree

Le acquisizioni effettuate in seguito da Oaktree hanno poi portato la società di investimento a detenere una quota pari al 99,6% dell’Inter, includendo anche quelle che erano in mano a LionRock. È stato sottolineato come, durante queste operazioni di alta finanza, il capitale sociale dell’Inter non abbia subito variazioni fino al completamento del passaggio di proprietà ad Oaktree. Questi passaggi sono stati confermati anche da verifiche indipendenti effettuate dalla Federcalcio.

Conclusione delle polemiche

Le polemiche sollevate in merito a questa vicenda sembrano quindi sfumare di fronte alle evidenze portate alla luce dalle indagini. L’attenzione mediatica che ha circondato il passaggio di quote prima dell’insediamento di Oaktree alla guida dell’Inter si rivela pertanto infondata, dissipando i dubbi sulla legittimità e sulla trasparenza delle operazioni condotte.

L’articolo Inter, caso LionRock si sgonfia. Sky: “mai modifiche prima del passaggio a Oaktree” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG