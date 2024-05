La vicenda del prolungamento del contratto del capitano sta assumendo contorni sempre nuovi; proviamo a fare ordine.

Lautaro Martinez ha un contratto con l’Inter che scade nel 2026 ma entrambe le parti vogliono continuare insieme, almeno così sembra. La trattativa per un rinnovo fino al 2028 o 2029 è partita ormai molti mesi fa tanto che secondo le prime voci si sarebbe dovuto trovare un accordo già nei primi mesi del 2024.

Rebus richiesta di Lautaro

Così ovviamente non è stato nonostante l’ottimismo dilagante di Beppe Marotta sulla questione. L’argentino guadagna 6 milioni di euro a stagione e man mano che il tempo passa si specula sempre più su quali siano le sue richieste per il rinnovo: le ultime voci parlano di uno stipendio di 12 milioni a stagione (quanto guadagnerà Dusan Vlahovic l’anno prossimo alla Juventus), cifra che i nerazzurri non possono e non potranno raggiungere in nessun modo. La versione che ha circolato con più forza finora vedeva l’esistenza di una forbice non così grossa tra domanda (10 milioni a stagione) ed offerta (8 più bonus a stagione).

Cosa filtra dall’entourage del giocatore

Sky Sport ha fatto le opportune verifiche e ha comunicato quella che è la versione proveniente dall’agenzia che cura gli interessi del Toro: “Troppe speculazioni sulle cifre del rinnovo. C’è una trattativa e le parti puntano a una soluzione positiva. Lautaro in 6 anni ha rinnovato 1 sola volta dopo 54 gol. Ora vuole lavorare per una nuova intesa”. Nuovi incontri potrebbero esserci già nei prossimi giorni.

