I nerazzurri potrebbero cercare un rinforzo più giovane al centro del reparto arretrato.

Nonostante l’ottimo rendimento di Acerbi e De Vrij l’età avanzata e i rischi di infortuni spingono Marotta, Ausilio e Inzaghi a cercare un difensore più giovane ma ugualmente affidabile.

La situazione

L’italiano ha 36 anni mentre l’olandese ne ha 4 di meno, hanno entrambi contratti fino al 2025: il primo ha avuto problemi fisici ed il secondo potrebbe essere tentato da un ritorno in patria, su di lui c’è il PSV Eindhoven.

Stefan De Vrij

Sotto osservazione

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter sta monitorando diversi profili tra cui Jaka Bijol dell’Udinese e Oumar Solet del Salisburgo; profili che si spera possano ripetere la storia di Bisseck. Lo sloveno è valutato 15-20 milioni, cifra alta per i nerazzurri che però potrebbero provarci con l’inserimento di giovani come contropartite.

Il difensore del Salisburgo

Il secondo è un difensore francese di 24 anni che ha il contratto in scadenza tra un anno, aspetto che lo rende una soluzione abbastanza economica. Nonostante l’altezza di 192 centimetri è rapido e ha margini di crescita. Dopo un periodo difficile a Lione si è affermato in Austria. Il Salisburgo per non rischiare di perderlo a parametro zero potrebbe cederlo per circa 10 milioni. Bisseck fu pagato 7, quindi siamo in linea con le strategie della nuova proprietà, che poi non si discostano molto da quelle della vecchia.

