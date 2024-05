Il Milan è pronto a investire nel prossimo mercato una cifra compresa tra i 90 e 100 milioni per rinforzare la rosa.

Il Milan, oggetto di critiche nelle ultime settimane, avrà sul mercato una cifra potenziale da spendere che forse nessun altro club di Serie A può vantare. L’ottimizzazione del business, le entrate avute negli ultimi mesi e una gestione oculata e saggia delle spese, pongono ora il Milan in una situazione di privilegio rispetto a chiunque altra competitors. Il Corriere dello Sport ha approfondito l’argomento analizzando ogni minimo dettaglio.

Gerry Cardinale

100 milioni sul mercato

Il Milan – scrive Il Corriere dello Sport – non avrà nel prossimo mercato necessità di vendere per poter operare. Questo primo punto è già in netta controtendenza rispetto alla situazione di quasi tutte le altre big del nostro campionato. I conti del Milan consentono alla squadra mercato rossonera di operare con alle spalle una massiccia liquidità che, numeri alla mano, sarà di quasi 100 milioni di euro. Cifra composta dai quasi 50 milioni derivanti dall’accesso alla prossima Champions League, 17 come premio piazzamento in campionato ai quali vanno aggiunti i quasi certi riscatti di De Ketelaere, Messias, Krunic e Saelemaekers. Inoltre vanno considerati anche i soldi risparmiati dagli ingaggi per gli addii di Kjaer, Caldara, Giroud e Mirante. Insomma, il Milan potrà avere una forza di fuoco sul mercato pari a quasi 100 milioni.

Il mercato del Milan

La storia del Milan è eloquente, ed è lì disponibile a essere consultata. La società ha sempre reinvestito ogni forma di liquidità ottenuta, basti pensare a Tonali nella passata stagione. C’è da credere, fino a prova contraria, che lo stesso accadrà in questa stagione. Furlani in un recente passato ha dichiarato senza remore che il Milan opterà per un mercato di qualità, finalizzato a rafforzare la rosa attraverso l’inserimento di pochi tasselli, ma altamente qualitativi. I ruoli sono presto detti: terzino di fascia destra, difensore centrale, centrocampista difensivo e l’attaccante, forse due. Criticare il Milan e questa società è pratica comune, quasi una moda ma quante altre società possono vantare di avere un flusso di cassa disponibile di quasi 100 milioni sena aver bisogno di vendere? Ecco, questa è una domanda a cui nessuno risponde.

