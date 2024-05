Jurgen Klopp ci ripensa in merito all’addio al calcio, lasciando aperta una porticina. Può essere un’opportunità per il Milan.

Il Milan ha deciso ormai il nome del nuovo tecnico ma, finché non ci sarà la firma sul contratto, è lecito quantomeno pensare che magari all’ultima curva qualcosa possa cambiare. Tra i nomi accostati ai rossoneri per il dopo Pioli, con voce timida, qualcuno ha detto che Klopp poteva essere un’opzione. In realtà il tecnico ex Liverpool ha deciso di ritirarsi dal calcio, almeno per il momento. Le sue recenti dichiarazioni ai microfoni del quotidiano ‘The Athletic’ potrebbero invece aprire a un clamoroso scenario.

Paulo Fonseca

Klopp ci ripensa

L’addio al calcio di Klopp potrebbe solo essere momentaneo e non sarebbe difficile crederlo considerando quanta passione scorra nelle vene dell’ex tecnico del Liverpool. Ha affermato infatti che “una volta ho avuto una pausa di quattro mesi e poi è arrivata quella bellissima ragazza che è il Liverpool. Presto compirò solo 57 anni e non voglio semplicemente sedermi e provare a imparare a giocare a golf. Tornerò qui per guardare le partite, su questo non ci sono dubbi. Ho sentito che Pep Guardiola potrebbe dimettersi l’anno prossimo. Carlo Ancelotti non lo farà per i prossimi 10 anni. I prossimi manager di livello mondiale sono già là fuori, quindi date loro una possibilità. Musica, calcio e vita. Grazie mille. Non ho nient’altro da dire. Se vuoi cantare una canzone, fallo e basta”.

Sogno Milan?

Partiamo subito nel dire che la cosa sia molto complicata, per innumerevoli fattori. Sognare però è un esercizio piacevole in quanto, a volte, è l’anticamera a qualcosa che sta per accadere. Le sue parole di apertura in merito al proprio futuro suggeriscono scenari inimmaginabili. Descrive Liverpool come una bellissima ragazza che lo ha stregato, chissà mai non possa prendere un’infatuazione per il Milan e sposare il progetto rossonero nel prossimo futuro.

L’articolo Milan, Klopp ci ripensa: sogno o possibilità per il Diavolo? proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG