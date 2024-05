Il Milan punta rinforzare la fascia destra con uno tra Tiago Santos e Emerson Royal. Riflessioni in corso per Calabria e Florenzi.

Il Milan si è posto l’obiettivo di acquistare 4-5 giocatori nel prossimo mercato. I ruoli in cui la squadra mercato rossonera intenderà operare sono i seguenti. difensore centrale, terzino destro, centrocampista difensivo e attaccante. Per quanto riguarda il terzino di fascia destra Tuttosport riporta che sarebbe in corso in casa Milan un vero e proprio ballottaggio tra Tiago Santos e Emerson Royal. Riflessioni invece per Calabria e Florenzi.

Alessandro Florenzi

Uno tra Tiago Santos e Emerson Royal

La squadra mercato rossonera riflette in particolare su due profili che, più di altri, potrebbero aggiungere qualità alla fascia destra di difesa. I nomi su cui – scrive Tuttosport – sarebbe in corso una sorta di ballottaggio sono Tiago Santos del Lilla e Emerson Royal del Tottenham. Il primo sarebbe un segnale di continuità in merito al gioco di Fonseca che lo ha già avuto, con ottimi risultati e rendimento, al Lilla. Per quanto riguarda il secondo invece ci sarebbe già stato un primo contatto con il suo intermediario in Italia Stefano Castagna. I profili convincono entrambi, anche se Emerson Royal ha un costo quasi doppio rispetto a quello di Tiago Santos.

Capitolo Calabria e Florenzi

Il Milan, oltre a guardare al terzino in entrata, dovrà sbrogliare la situazione relativa ai rinnovi contrattuali di Calabria e Florenzi. Entrambi infatti hanno il 2025 come anno di scadenza dei loro accordi con i rossoneri e la società ha in mente strade diverse per gestirli. Con il capitano del Milan la società intende intavolare nei prossimi mesi delle trattative per arrivare all’accordo che, al momento, sembra essere priorità per entrambe le parti. Situazione differente per Florenzi che – scrive Tuttosport – sarà valutato in corso d’opera. Dovrà quindi meritarsi il rinnovo sul campo.

