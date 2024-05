Il Milan vuole fortemente Zirkzee, al punto da voler pagare la clausola. Il problema però sono le alte commissioni richieste dal suo agente.

Il Milan nel prossimo mercato ha l’imperativo assoluto di portare a Milanello una prima punta, forte, giovane e possibilmente prolifica. I nomi sui banco non mancano, anzi. Sul taccuino di Ibra e Moncada i profili non si contano ma ce n’è uno in particolare che solletica, più di altri, la fantasia della squadra mercato rossonera. Si tratta di Joshua Zirkzee del Bologna sul quale Il Corriere dello Sport ha fatto il punto.

Joshua Zirkzee

La clausola e le commissioni

Il Milan fa sul serio per Zirkzee, al punto di essere convinta di pagare la clausola che lo lega il Bologna. Quest’ultima è valida per tutti ed è pari a 40 milioni di euro. Il Corriere dello Sport riferisce però che non sarebbe un problema per il Milan pagare tale somma, semmai potrebbe essere riconoscere le esose commissioni richieste dall’agente dell’olandese Kia Joorabchian. Quest’ultimo infatti chiederebbe una cifra compresa tra i 10 e 15 milioni, un compenso senza dubbio importante che potrebbe far desistere il Milan dall’affare.

Le alternative

Come detto i nomi sul taccuino di Ibra e Moncada non mancano. Alternative autorevoli a Zirkzee non mancano. Su tutte c’è il profilo di Sesko la cui clausola però è salita vertiginosamente fino ai 65 milioni di euro. Una soluzione low cost potrebbe essere Guirassy, scelta che potrebbe essere appesantita dalle commissioni richieste dall’agente e dal ricco stipendio chiesto dal giocatore. Ultimo, ma non meno importante, c’è il profilo di Jonathan David che Fonseca conosce molto bene, avendolo avuto al Lilla.

