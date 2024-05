Leao potrebbe diventare l’arma di maggior efficacia del gioco di Paulo Fonseca al Milan. Le idee tattiche del portoghese.

Il nuovo Milan prende pian piano forma e consistenza. La scelta del nuovo tecnico rappresentava il primo tassello del nuovo ciclo, il secondo sarà ovviamente il mercato. Quest’ultimo dovrà essere gestito con oculatezza, con lo scopo principale di portare a Milanello giocatori funzionali all’idea tattica dell’allenatore portoghese e che possano alzare il livello tecnico della rosa in quei ruoli dove occorre maggiormente intervenire. La Gazzetta dello Sport ha analizzato come potrebbe orientarsi il gioco del Milan con Fonseca in panchina. Leao, a tal proposito, potrebbe essere la chiave del successo.

esultanza gol Rafael Leao

Leao, l’arma di Fonseca

La rosea, sulle proprie colonne, ha sottolineato la necessità del Milan di invertire rotta e tendenza rispetto al passato. L’arrivo di Fonseca, in tal senso, può essere propedeutico. Il portoghese lavorerà molto sulla difesa, per abbassare il numero di gol incassati che soprattutto nell’ultima stagione hanno frenato le ambizioni rossonere. Nel 4-2-3-1 o 4-3-3 di Fonseca, Leao può essere determinante e se sotto la guida la guida del connazionale riuscisse ad aumentare la sua “cattiveria”, potrebbe essere la chiave di volta del Milan. Nell’ultimo anno da allenatore del Lilla infatti, le corsie esterne hanno rappresentato un grande punto di forza della squadra. Uno tra questi è stato Tiago Santos, il terzino destro che il Milan, non a caso, sta pensando di regalare al proprio tecnico.

Fonseca non è Pioli

Qualcuno ha messo sulla bilancia Pioli e Fonseca asserendo fossero l’una la copia dell’altro. La rosea ha spiegato quanto sia inesatta questa affermazione. Al di la dei gusti personali, l’impianto tattico dei due è completamente diverso. Pioli proponeva un gioco basato sul pressing alto e ripartenze. Il tecnico portoghese invece punterà sul possesso palla, sul fraseggio nel breve piuttosto che su lungo. In Francia infatti con il Lilla è stato secondo per passaggi completati, sesto per passaggi nell’ultimo terzo di campo, tredicesimo per passaggi lunghi e penultimo per cross. Inoltre Fonseca con il club transalpino ha lavorato molto a rendere più ermetica la retroguardia.

L’articolo Il nuovo Milan di Fonseca ruoterà intorno a Leao? Le idee tattiche del portoghese proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG