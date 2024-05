Il Corriere dello Sport ha parlato del futuro al Milan di Theo e Maignan, e delle strategie societarie sul mercato estivo.

Il Milan ha dato ordine ed equilibrio al proprio bilancio e si avvia a vivere un mercato da protagonista. In quel di Via Aldo Rossi hanno le idee chiare su come operare, ritenendo che con 4-5 acquisti mirati la squadra possa avere tutte le carte in regola per insidiare l’Inter neo Campione d’Italia. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha parlato del futuro di due pedine fondamentali della squadra che, inevitabilmente, potrebbero cambiare gli scenari del mercato rossonero. In particolare la situazione di Theo e Maignan è da valutare.

Mike Maignan

Theo e Maignan rinnovano o partono?

Il futuro dei due francesi rossoneri tiene banco in casa Milan. Il Corriere dello Sport riferisce che la volontà societaria è chiara in merito: vuole trattenerli. Sarebbero già in corso le contrattazioni tra le parti per definire l’intesa, a patto certo che i giocatori decidano e vogliano accettare il progetto rossonero. Il Milan ha risanato i propri bilanci, potendo contare su una solida struttura economica che non obbliga i vertici di Via Aldo Rossi di operare cessioni per fare mercato. Il Corriere dello Sport però sottolinea che qualora arrivassero offerte faraoniche per loro, verrebbero prese in considerazione esattamente come è accaduto lo scorso anno con Tonali.

Il mercato del Milan

Il Corriere dello Sport ha le idee chiare sul mercato che intende operare il Milan. I rossoneri, con a capo Moncada e Ibrahimovic credono infatti che con 4-5 acquisti mirati possa essere colmato il gap con l’Inter Campione d’Italia. I ruoli in cui la squadra mercato rossonera interverrà saranno la difesa, con un centrale e un terzino di fascia destra, il centrocampo con un mediano difensivo, e ovviamente l’attacco.

