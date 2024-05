Il Milan valuta Mats Hummels e Mario Hermoso a parametro zero. Il loro contratto scadrà infatti a giugno 2024.

Il Milan si muove sempre più convintamente sul mercato. Definito il nodo allenatore, il mercato assume priorità per una società che ha le idee chiare su come migliorare la rosa da consegnare al tecnico portoghese. I profili saranno di giocatori giovani, di talento e che coniughino al meglio l’aspetto economico a quello tecnico. Questo non significherà badare al risparmio, più semplicemente è un modo per ottimizzare i costi e garantire maggiore competitività alla squadra. A tal proposito ‘fichajes.net’ riferisce che la squadra mercato rossonera potrebbe valutare due profili eccellenti per la difesa che a giugno si libereranno a parametro zero.

Zlatan Ibrahimović

Mats Hummels

Il primo nome è quello di Mats Hummels in uscita dal Borussia Dortmund, neo finalista di Champions League. Il giocatore 35enne ha giocato campionati di altissimo livello in Bundesliga con la maglia della prima squadra di Dortmund e potrebbe essere il giocatore di esperienza ideale per il Milan. La ‘Bild’ ha riportato le intenzioni del centrale del Borussia che ha espresso chiaramente di escludere “un trasferimento lontano, negli Usa o qualcosa del genere. Se lascio il BVB, andrò da qualche parte vicino all’Europa”. Parole queste che potrebbero essere un ottimo assist per i rossoneri.

Mario Hermoso

Altro nome caldo in prospettiva mercato degli svincolato è quello di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Il 28enne lascerà a giugno a parametro zero il club spagnolo e potrebbe rappresentare per il Milan una valida opportunità per inserire in rosa un difensore centrale con i fiocchi. Basti infatti pensare che su transfermarkt il suo valore è stimato a 25 milioni di euro.

