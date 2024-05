Fabrizio Biasin ha chiarito le ragione per cui Fonseca è così osteggiato dalla piazza rossonera. L’arrivo di Zirkzee o David potrebbe cambiare le cose.

Il mondo a tinte rosse e nere è funestato al momento da forti raffiche di vento, contestazione e delusioni in merito all’epilogo del campionato e alla scelta di affidare la panchina a Fonseca. Il popolo rossonero avrebbe preferito una guida tecnica più autorevole, più blasonata e dotata di un curriculum con molte più croci al merito da sfoggiare. In realtà però la scelta di Fonseca non è del tutto da buttare, anzi. Fabrizio Biasin ne ha parlato in un lungo editoriale per Tuttomercatoweb, in cui sviluppa i grandi temi di casa Milan.

Joshua Zirkzee

Fonseca non convince: ecco perché

Il grande tema di dibattito è capire la ragione per cui Fonseca non scaldi i cuori, e nemmeno le fantasie, dei tifosi del Milan. Prova a spiegarlo Fabrizio Biasin, il quale sostiene che “Fonseca non è un cattivo allenatore, neanche un po’”. A sostegno della sua tesi afferma che “al momento, la piazza, non si fida. E non del tecnico portoghese, ma di chi lo ha scelto. L’assenza di “comunicazione esterna” sta generando insicurezza nei tifosi. Qualche dichiarazione “distensiva” darebbe una bella mano all’ambiente”.

Zirkzee o David per ribaltare tutto

Fabrizio Biasin, proseguendo nel proprio editoriale, sostiene che “se i rossoneri – com’è possibile – riusciranno a portare a casa uno tra Zirkzee e Jonathan David (la pista è calda…) avranno fatto una gran cosa”. Diciamo che l’olandese del Bologna o il canadese del Lilla, con il secondo al momento in netto vantaggio sul primo, dovessero vestire i colori rossoneri, potrebbe essere questa la chiave di volta per ricucire lo strappo tra l’attuale proprietà e i tifosi del Milan.

