Dumfries è sempre più lontano dall’Inter ma Marotta ha già trovato il suo sostituto: Aaron Wan-Bissaka del Manchester United.

Nella fervida sessione di mercato estivo, l’Inter si trova a fronteggiare la possibilità di salutare uno dei suoi pezzi pregiati: Denzel Dumfries. L’olandese, ormai al centro di numerosi dibattiti legati alle uscite dal club nerazzurro, potrebbe presto lasciare un vuoto importante sulla fascia destra della squadra. In questo scenario di incertezza, gli occhi dell’Inter sembrano volgersi verso la Premier League per individuare il degno sostituto di Dumfries.

Uno sguardo alla Premier League

Il nome che circola con insistenza nelle ultime ore è quello di Aaron Wan-Bissaka, difensore in forza al Manchester United. Il laterale destro, contrattualmente legato ai Red Devils fino al 2025, emerge come candidato ideale per rafforzare la difesa dell’Inter in vista della prossima stagione. Acquistato nel 2019 dal Crystal Palace per una cifra vicina ai 55 milioni di euro, Wan-Bissaka non ha sempre incantato l’ambiente mancuniano, alternando prestazioni di alto livello ad altre meno convincenti.

Denzel Justus Dumfries

La trattativa prende forma

Recenti report rivelano che la trattativa tra l’Inter e il Manchester United per il trasferimento di Wan-Bissaka sarebbe già in uno stato avanzato. La valutazione del giocatore ruota attorno ai 12 milioni di euro, una cifra che, se confermata, rappresenterebbe un esborso contenuto per i nerazzurri, attenti a non generare minusvalenze. Inoltre, per il difensore inglese sarebbe pronto un contratto triennale con un ingaggio di 2,7 milioni a stagione, più un’opzione per il quarto anno.

La ricerca di continuità

L’arrivo di Wan-Bissaka all’Inter potrebbe rappresentare per il giocatore l’opportunità di rilanciarsi dopo un periodo di alti e bassi in Premier League. Il difensore, noto per le sue qualità difensive e la sua rapidità, potrebbe trovare in Italia il contesto ideale per esprimere al meglio il suo potenziale. D’altro canto, l’Inter avrebbe in lui un elemento in grado di garantire solidità e affidabilità sulla fascia, compensando adeguatamente la probabile partenza di Dumfries.

Con il mercato che entra nella sua fase cruciale, resterà da vedere se le trattative troveranno conferma e Wan-Bissaka diventerà ufficialmente un giocatore nerazzurro, delineando così il nuovo assetto della squadra milanese per la stagione a venire.

L’articolo Inter, Dumfries via No problem: Marotta vira su Aaron Wan-Bissaka proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG