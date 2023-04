M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, è uno dei nomi presenti nella lista degli uomini mercato dell’Inter per il reparto offensivo

Tra i vari nomi sondati per il calciomercato in attacco, l’Inter pensa anche a M’Bala Nzola dello Spezia. A riportare la notizia è FcInterNews.it, che racconta come il calciatore sia stato proposto a vari club tra cui proprio quello nerazzurro.

Tra i club interessati all’angolano ci sarebbe anche la Roma di Mourinho. In ogni caso non è ancora partita alcuna trattativa tra i vari club. Situazione da monitorare dunque, soprattutto in caso di retrocessione per la squadra allenata da Semplici.

L’articolo Inter, c’è anche Nzola nella lista della spesa per l’attacco: la situazione e la concorrenza proviene da Inter News 24.

