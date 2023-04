Anja Sønstevold difensore dell’Inter Women, si è raccontata in una lunga intervista per il Match Day Programme dei nerazzurri

Intervenuta sui canali ufficiali dei nerazzurri per il Match Day Programme, il difensore dell’Inter Women, Anja Sønstevold, si è raccontata così.

SU DI LEI –: «Sono nata a Oslo, è da lì che parte la mia storia e il percorso che mi ha portata fino a qui oggi. Ho sempre voluto essere una calciatrice professionista, fin da piccola mi sono messa alla prova per crescere come giocatrice e realizzare questo sogno. Nella mia vita come sul campo non mi arrendo mai, credo in me stessa e accetto ogni sfida che mi si pone davanti».

L’ARRIVO ALL’INTER –: «Quando sono arrivata a Milano e sono entrata a far parte di questa società ho subito visto quanto il calcio sia seguito in Italia e quanto l’Inter sia importante per Milano: mi sono subito sentita parte di qualcosa di grande».

SEGRETI –: «Non c’è una ricetta precisa per fare bene ma nella mia carriera ho sempre scelto di lavorare duramente, di vedere ogni ostacolo come una possibilità di crescita e di essere positiva».

L’articolo Inter Women, Sønstevold: «Appena arrivata ho visto quanto l’Inter sia importante» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG