Inter, c’è da temere il ritorno del Bayern? Un dato sorprendente potrebbe rovesciare tutto

La squadra tedesca è pronta a tutto per cercare la rimonta e l’Inter lo sa: c’è però una statistica storica che fa discutere.

L’Inter vinto il primo round per 2-1 in terra tedesca ma la finale di Champions League, che si disputerà proprio a Monaco di Baviera, aggiunge ulteriore carica al Bayern. Dopo la sconfitta nell’andata dei quarti di finale, la squadra tedesca sente di avere una motivazione in più per tentare la rimonta. L’emozione di giocare in casa per una finale così prestigiosa potrebbe diventare un fattore determinante nelle prossime settimane. A livello mentale, il Bayern sa che questa opportunità potrebbe essere irripetibile, e per questo la voglia di lottare è più forte che mai. Inzaghi, che deve fare i conti con scelte estremamente difficili, è avvertito.

Le dichiarazioni di Kompany sollevano polemiche

Tra l’altro, le dichiarazioni di Kompany sui festeggiamenti eccessivi dei nerazzurri dopo il primo match non sono passate inosservate. Tuttosport ha riportato una statistica che aggiunge un altro strato di suspense alla sfida: mai, nelle edizioni passate della Champions League o della Coppa dei Campioni, il Bayern Monaco è riuscito a recuperare una situazione di svantaggio dopo aver perso la gara di andata in casa. Questo dato storico non sembra demotivare la squadra che è pronta a tutto pur di ribaltare il risultato.

Le assenze e le speranze di recupero per il ritorno

Il Bayern affronterà il ritorno con alcune importanti assenze. Upamecano, Ito, Davies e Musiala saranno sicuramente out anche al ritorno, mentre Coman e Neuer potrebbero tornare in campo. Le notizie su Pavlovic sono ancora più incoraggianti, visto che il difensore potrebbe essere a disposizione già per la sfida di sabato contro il Dortmund. L’Inter scenderà in campo sabato a Milano contro il Cagliari prima del ritorno di mercoledì: sono giorni decisamente intensi.

