Boban e la previsione che fa discutere: cosa accadrebbe se Inter e Barcellona si sfidassero ora

Un commento dell’ex calciatore mette in dubbio un aspetto in particolare del Barcellona: cosa succederebbe se l’Inter affrontasse la squadra catalana?

L’Inter ha vinto 2-1 contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League, un risultato che lascia aperte numerose possibilità in vista del ritorno a San Siro. I nerazzurri si sono imposti con una prestazione solida, dimostrando la loro forza contro una delle squadre più temute d’Europa. La partita di ritorno si giocherà fra sei giorni e sarà cruciale per il futuro della squadra nella competizione, ma il risultato dell’andata ha sicuramente dato un vantaggio che il tecnico e i giocatori vorranno sfruttare. La possibilità di affrontare il Bayern nel proprio stadio, con il supporto del pubblico milanese, potrebbe fare la differenza in una sfida che si preannuncia tesa: i tedeschi hanno fatto discutere per quanto fatto dopo la gara di andata.

Il Barcellona visto contro i gialloneri

Nel frattempo, l’altra partita dello stesso lato del tabellone ha visto il Barcellona dominare il Borussia Dortmund con un 4-0 che non lascia spazio a interpretazioni. La vittoria degli spagnoli ha attirato numerosi commenti, tra cui quello di Zvonimir Boban, che ha fatto notare come, se la squadra di Flick avesse giocato contro la squadra di Inzaghi come ha fatto ieri sera, quest’ultima avrebbe probabilmente messo a segno almeno tre gol contro i catalani.

La previsione di un ipotetico Inter-Barça

Il croato ha sottolineato che i nerazzurri potrebbero creare notevoli difficoltà al Barcellona, sfruttando le loro eventuali disattenzioni difensive, anche se probabilmente contro una squadra come l’Inter giocherebbero in maniera più accorta. Il commento dell’ex calciatore croato ha messo in luce le potenzialità dell’Inter, capace di fare male anche a squadre di alto livello se si mantiene concentrata e compatta. Chiaramente ora l’attenzione è prima alle rispettive gare di ritorno da giocare: soprattutto l’Inter deve faticare duramente per conquistarsi la semifinale.

Leggi l’articolo completo Boban e la previsione che fa discutere: cosa accadrebbe se Inter e Barcellona si sfidassero ora, su Notizie Inter.