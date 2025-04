Inter: col Cagliari spazio ad una novità assoluta, tifosi in visibilio

Sabato l’Inter scende in campo a San Siro contro il Cagliari, ma qualcosa di inedito sta per accadere. Una sorpresa per tutti.

L’Inter, in attesa di proiettarsi nuovamente al campionato con una formazione tutta da decifrare, oggi ha presentato una maglia away speciale per la stagione 2024-25, un modello unico che celebra una delle figure più iconiche del motociclismo, Valentino Rossi. La nuova maglia, ideata in collaborazione con Nike, ha un design esclusivo che reinterpreta la seconda divisa della squadra nerazzurra. Alcuni degli elementi più distintivi della carriera di Rossi sono stati integrati nel design, tra cui il simbolo del ‘Sole e Luna’ e il celebre numero 46, che compare sotto lo swoosh Nike. Un dettaglio che aggiunge ulteriore personalità alla maglia è la scritta particolare inserita nell’etichetta sul fondo, un omaggio alla storia del pilota italiano.

Il sogno di Valentino Rossi si realizza con l’Inter

L’annuncio ha sollevato grande entusiasmo tra i tifosi, soprattutto quelli che, come Valentino Rossi, vivono una passione sfrenata per il calcio e il motociclismo. In una dichiarazione ufficiale, Rossi ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova collaborazione con l’Inter, affermando che indossare questa maglia sarà un onore per la sua squadra. “Sarà un onore vedere i ragazzi della mia squadra indossare questa maglia creata assieme a Nike e a Inter! È un sogno che si realizza, che unisce l’amore per il motociclismo e il mio team del cuore. Un gesto di grande affetto verso una squadra che mi ha sempre fatto sentire a casa”, ha dichiarato Rossi, sottolineando quanto profondo sia il legame tra lui e la squadra nerazzurra.

Passione, velocità e un tratto distintivo

Inter, Valentino Rossi e Nike insieme



La maglia Away Edizione Speciale Rossi 46 è disponibile ora 4⃣6⃣

https://t.co/uWPSAGB11s@nikefootball @ValeYellow46 #ForzaInter pic.twitter.com/ivqqczWNK9 — Inter (@Inter) April 10, 2025

Il debutto della maglia speciale

L’Inter ha deciso di utilizzare questa maglia unica in occasione del confronto contro il Cagliari di sabato pomeriggio. La presenza della maglia speciale, frutto di una collaborazione che unisce due leggende come l’Inter e Valentino Rossi, promette di rendere l’evento ancora più emozionante per tutti i tifosi.

