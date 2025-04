Il lungo rientro di Dimarco: Inzaghi ha un piano per gestirlo al meglio

Il laterale ha svolto un riscaldamento del tutto particolare all’Allianz Arena prima di Bayern Monaco -Inter.

Sono due le notizie positive per Inzaghi che arrivano dall’infermeria: Federico Dimarco, e non solo, è ormai pronto a rientrare in campo. Il terzino sinistro, che all’Allianz Arena è rimasto in panchina, ha seguito un programma specifico di recupero. La Gazzetta dello Sport ha raccontato i dettagli di quel momento. Mentre i suoi compagni si preparavano come di consueto, il mancino si è concentrato su esercizi intensivi, come scatti, reattività e lavoro di forza con l’aiuto degli elastici. Un’attività che ha subito fatto intendere che non sarebbe sceso in campo, ma piuttosto si sarebbe preparato per le sfide future.

Il ritorno di Dimarco: cosa aspettarsi per il Cagliari?

La decisione di tenere Dimarco in panchina contro il Bayern non è stata casuale. Secondo la rosea, l’esterno sinistro dell’Inter è pronto a tornare in gruppo tra oggi e domani. Questo gli permetterà di essere a disposizione per la sfida contro il Cagliari. L’assenza di Dumfries e la fatica di Darmian, che ha giocato quattro partite consecutive da titolare, rendono il recupero di Dimarco fondamentale per la squadra. A destra, Inzaghi potrebbe quindi puntare su Zalewski, mentre a sinistra l’esterno mancino tornerà a mettere a disposizione la sua esperienza e il suo dinamismo quasi sicuramente a gara in corso.

Le alternative per Inzaghi e il futuro di Dimarco nell’Inter

Il recupero di Dimarco arriva in un momento cruciale per l’Inter. Con la squadra che fatica a gestire le risorse, il ritorno del terzino offre al tecnico nerazzurro nuove soluzioni per affrontare gli impegni imminenti. Inzaghi, infatti, avrà a disposizione un Dimarco pronto a riprendersi il suo posto titolare, mentre l’utilizzo di Zalewski a destra potrebbe essere la chiave per gestire la rosa in vista delle prossime partite.

