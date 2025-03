Inter, c’è la recompra su Fabbian ma può consumarsi una grande beffa

Il futuro di Giovanni Fabbian è in bilico: l’Inter ha una carta segreta, ma un’altra squadra potrebbe approfittarne.

Giovanni Fabbian, giovane centrocampista del Bologna, continua a destare l’interesse di numerosi club, ma la sua situazione di mercato resta complessa. Il ragazzo, che ha mosso i suoi primi passi nel settore giovanile dell’Inter, sta continuando a crescere in Emilia, ma il suo futuro è legato a doppio filo con la società nerazzurra. Infatti, l’Inter detiene un’opzione di riacquisto a 12 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere decisiva per il destino del giovane talento. La nuova proprietà del club meneghino sta puntando su giovani come lui: già si possono delineare 3 nomi che sono nel mirino dei nerazzurri.

L’Inter e l’opzione di riacquisto

L’Inter ha la possibilità di riprendersi Fabbian nei prossimi due anni, ma la situazione non è così semplice. Nonostante l’interesse per il giocatore, la società milanese deve fare i conti con altre priorità sul mercato. Recentemente, i nerazzurri hanno speso una somma importante per l’acquisto di Sucic, un altro centrocampista che potrebbe cambiare gli equilibri nella mediana. Questo potrebbe far lievitare le possibilità che l’Inter non eserciti il diritto di riacquisto su Fabbian, lasciando spazio ad altri club interessati.

Il Milan pronto a intervenire sul mercato

Come riporta Tuttosport, infatti, il Milan ha messo gli occhi su Fabbian, con gli scout rossoneri che hanno seguito da vicino le sue prestazioni. Nonostante la concorrenza, i rossoneri sembrano pronti a sfruttare l’incertezza dell’Inter per portare Fabbian a Milano: l’ex Primavera nerazzurro potrebbe essere il tassello giusto per rinforzare il centrocampo. Il destino del ragazzo è ancora tutto da scrivere, ma la sensazione è che la battaglia per il suo acquisto si stia facendo sempre più interessante. Non bisogna dimenticare che alle due società meneghine viene accostato spesso anche il regista del Torino Samuele Ricci.

Leggi l’articolo completo Inter, c’è la recompra su Fabbian ma può consumarsi una grande beffa, su Notizie Inter.