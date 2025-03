Inter, Martinez ha le qualità per soffiare il posto a Sommer? L’ex portiere si sbilancia

Yann Sommer è pronto a tornare, ma Josep Martinez ha dimostrato di poterci stare ad alti livelli: cosa succederà ora?

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo e Palermo, ha voluto condividere il suo punto di vista sul momento di Josep Martinez all’Inter. Parlando a TVPlay, l’ex estremo difensore ha elogiato le prestazioni del portiere spagnolo, che, pur non essendo inizialmente una prima scelta, ha dimostrato un grande spirito di adattamento e qualità. Dopo l’infortunio di Yann Sommer, Martinez ha preso in mano la porta dell’Inter, riuscendo a mantenere alti i livelli di prestazione e guadagnandosi la fiducia di tutti. Ma, sebbene il giovane portiere abbia impressionato, Sommer è pronto a riprendersi il suo posto già da stasera contro il Feyenoord. Le previsioni su quello che accadrà in futuro si sprecano, a parlarne è stato anche Inzaghi con una frase trascurata da molti.

Il percorso di crescita di Martinez ed un retroscena

Sorrentino ha anche rivelato alcuni dettagli sul percorso di miglioramento di Martinez, legando il suo sviluppo a un intenso lavoro tecnico. L’ex portiere ha raccontato di come, durante la sua visita a Genoa, avesse seguito con attenzione gli allenamenti e come inizialmente avesse visto un Martinez in difficoltà. “Il primo anno, Martinez faceva fatica, soprattutto sul primo palo, dove incassava gol che sembravano evitabili. Non era certo l’inizio che ci si aspettava da lui”, ha affermato Sorrentino. Ma la vera svolta è arrivata con l’intervento di Alessio Scarpi, il preparatore dei portieri del Genoa, che ha lavorato intensamente su Martinez, migliorandolo tecnicamente e psicologicamente. Grazie a questo lavoro, il portiere spagnolo ha saputo superare le sue difficoltà e ha trovato una nuova forma, diventando uno dei protagonisti in Serie A.

Un futuro da titolare per l’Inter?

Secondo Sorrentino, se Martinez dovesse continuare su questa strada, potrebbe benissimo guadagnarsi il posto da titolare in futuro, magari già dal prossimo anno. “Se continua così, può essere il titolare dell’Inter senza alcun problema”, ha dichiarato con convinzione. Questo apre la porta a scenari interessanti: la lotta per il ruolo di numero uno in casa nerazzurra potrebbe essere ben lontana dall’essere definita.

