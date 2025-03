Inter: arrivare a Nico Paz è davvero impossibile? Zanetti non molla e prepara la mossa decisiva

Il centrocampista del Como è senza dubbio una delle priorità per i nerazzurri in vista della prossima stagione.

Javier Zanetti prosegue senza sosta il corteggiamento verso la famiglia di Nico Paz. Come riporta la Gazzetta dello Sport, una cena ha riunito i protagonisti al Botinero, il ristorante del vicepresidente nerazzurro. Tra piatti di asado e calici di Malbec, Zanetti e Pablo Paz, ex compagni di nazionale argentina, hanno passato la serata insieme, rievocando i tempi condivisi all’Olimpiade di Atlanta e al Mondiale del 1998. I legami personali restano forti, costruiti su anni di battaglie in campo e stima reciproca. Ma questa rinnovata vicinanza fa sorgere interrogativi: l’Inter prepara davvero l’assalto decisivo per il giovane talento? L’ex capitano interista sta portando avanti un pressing che parte da lontano, quella di ieri è solo l’ultimo tentativo.

Un talento in crescita e una clausola ingombrante

Nico Paz al suo primo anno in Serie A ha realizzato sei gol e cinque assist, numeri che hanno attirato l’attenzione dei top club europei. Il Como, che lo ha acquistato dal Real Madrid per sei milioni di euro, sa di avere tra le mani un gioiello, ma il destino del giocatore resta intrecciato ai Blancos. La clausola di riacquisto consente al Real di riprenderselo per 9 milioni nel 2025, 10 nel 2026 e 11 nel 2027, con il 50% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare eventuali offerte. Vincoli che complicano le strategie di mercato, ma che non sembrano frenare la volontà dell’Inter di inserirsi nella corsa.

L’arma segreta dell’Inter: l’amicizia di Zanetti

Al di là delle cifre e delle clausole, l’Inter ha una carta che nessun altro club può giocarsi: Javier Zanetti. La sua amicizia con Pablo Paz, nata trent’anni fa ai giochi panamericani, ha già portato a incontri informali che potrebbero diventare decisivi. Zanetti fu l’uomo chiave per convincere Lautaro Martinez a scegliere Milano anziché Madrid, e ora potrebbe ripetere l’impresa. Le cene tra le due famiglie non sono semplici momenti conviviali, ma occasioni per costruire un ponte verso il futuro.

