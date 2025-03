Inzaghi verso l’addio all’Inter? Un dettaglio inaspettato cambia tutto

Le scelte sorprendenti, i record infranti, il contratto in bilico: la posizione del tecnico è effettivamente sicura come sembra?

Simone Inzaghi sembra optare per una formazione che prevede diversi big a riposo almeno inizialmente per la gara di stasera contro il Feyenoord. La vigilia della partita è stata segnata dalle sue parole, orientate a sottolineare l’importanza dell’impegno europeo rispetto alla prossima sfida contro l’Atalanta. Quella di stasera, però, per lui sarà un’occasione speciale.

Numeri da record e traguardi da celebrare

La gara contro il Feyenoord sarà la sua duecentesima panchina con l’Inter, un traguardo che pochi allenatori raggiungono con una percentuale di vittorie così alta. Le 132 vittorie su 199 partite lo pongono al vertice della storia nerazzurra, meglio persino di tecnici del calibro di Conte e Mourinho. Lautaro Martinez, con 188 presenze, è il giocatore più impiegato sotto la sua gestione, seguito da Barella, Dumfries e Bastoni. In campo internazionale, il successo dell’andata ha consolidato ulteriormente il suo status: 22 vittorie in Champions League, meglio di Mancini ed Herrera.

Futuro incerto ma pieno di possibilità

Nonostante i successi, il futuro di Inzaghi resta sospeso in una delicata fase di attesa. Il discorso del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026 non è stato ancora affrontato né con Marotta né con la proprietà Oaktree; è quanto riporta Il Giornale. La società preferisce rimandare ogni discussione a dopo la conclusione della stagione, considerando anche l’imminente Mondiale per Club. Questa situazione lascia spazio a diverse ipotesi: da un lato, l’Inter potrebbe blindare il tecnico per costruire un ciclo vincente, dall’altro, le sirene di club esteri potrebbero diventare più insistenti. Inzaghi, con la serenità che lo contraddistingue, continua a lavorare con l’obiettivo di conquistare altri trofei, consapevole che il tempo delle decisioni arriverà. Nel frattempo, il campo resta il suo giudice più implacabile, e ogni partita rappresenta un tassello in più nella definizione del suo futuro.

