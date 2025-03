Inter, c’è un rischio nascosto: cosa potrebbe complicare il cammino europeo?

Nel comporre la formazione della gara di stasera Inzaghi dovrà prendere decisioni delicate per non compromettere i quarti di finale.

L’Inter si prepara ad affrontare un match molto importante con l’obiettivo di ottenere la qualificazione ai quarti nel modo più rapido possibile. La squadra di Simone Inzaghi, inoltre, arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di dover gestire al meglio le energie, in vista dei prossimi impegni. Nonostante la fiducia nei propri mezzi, lo staff tecnico sta valutando ogni dettaglio per evitare rischi inutili. Il discorso non riguarda solo la strategia in campo, ma anche la gestione disciplinare di alcuni giocatori chiave, il cui status potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore; è quanto fa notare la Gazzetta dello Sport. La sfida di stasera contro il Feyenoord sarà fondamentale per un giocatore in particolare.

Un occhio alle ammonizioni

Oltre alla prestazione sportiva, un altro fattore entra nelle riflessioni di Inzaghi: il rischio di perdere pedine importanti per il futuro della competizione. Il regolamento stabilisce che le sanzioni disciplinari verranno azzerate soltanto prima delle semifinali, un aspetto che non può essere ignorato. Nel caso in cui il match prenda la piega desiderata, sarà fondamentale valutare il momento giusto per le sostituzioni. La prudenza è necessaria, perché un cartellino di troppo potrebbe complicare i piani in vista dei quarti di finale. La situazione coinvolge alcuni dei titolari più utilizzati, motivo per cui le scelte tattiche potrebbero subire adattamenti nel corso della partita.

I giocatori sotto osservazione

Cinque elementi della rosa nerazzurra sono a rischio squalifica: Asllani, Barella, Dumfries, Pavard e Bastoni. L’allenatore è consapevole della loro importanza e dovrà bilanciare la necessità di schierare una formazione competitiva con il pericolo di perdere giocatori per il turno successivo. Se il risultato dovesse consentirlo, potrebbero esserci decisioni mirate nel secondo tempo per preservare alcuni di loro. Il Feyenoord, pur essendo un avversario insidioso, non è l’unico pensiero dell’Inter, che guarda già oltre, con un occhio alle sfide future. Sullo sfondo si delineano la partita di campionato con l’Atalanta ed il doppio confronto di Champions, presumibilmente con il Bayern.

