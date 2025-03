Inter-Feyenoord, formazioni ufficiali: Inzaghi cambia tanto

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Feyenoord, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

L’Inter arriva al ritorno degli ottavi con l’entusiasmo della vittoria in rimonta contro il Monza, ma anche con una lista di infortunati che complica i piani di Simone Inzaghi. Zielinski, fermatosi nell’ultima sfida di campionato, si aggiunge a Dimarco, Darmian e Zalewski tra gli indisponibili. Nonostante le defezioni, i nerazzurri contano sull’affiatamento del gruppo e sulla solidità dimostrata durante tutta la stagione. Le squadre sono in campo e sia Inzaghi che Van Persie hanno scelto gli 11 da mandare in campo: sarà una sfida imperdibile a cui è possibile assistere in diversi modi.

Come arriva il Feyenoord: ultima chance per la qualificazione

Il Feyenoord si presenta a San Siro consapevole di dover compiere un’impresa per ribaltare il 2-0 dell’andata. La squadra guidata da Robin Van Persie affronta la trasferta con una rosa decimata dagli infortuni, ma senza rinunciare alla propria identità aggressiva. Tra i pali confermato Wellenreuther, mentre in difesa Read torna a disposizione dopo la squalifica. Le assenze di Bijlow, Gonzalez, Lotomba, Nieuwkoop e Trauner riducono però le alternative, costringendo l’allenatore a scelte obbligate. In mediana spazio a Moder e Smal mentre l’unica punta è Sliti con Carranza che va in panchina. Nonostante le difficoltà, il Feyenoord non vuole arrendersi facilmente, affidandosi alla voglia di rivincita e alla rapidità dei propri attaccanti per provare a riaprire il discorso qualificazione.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bastoni, Aidoo, Cocchi, Asllani, Barella, Berenbruch, Arnautovic, Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Ueda, Sliti.

In panchina: Andreev, Ka, Gonzalez, Giersthove, Trauner, Mitchell, ‘T Zand, Plug, Kraaijeveld, Carranza, Redmond.

Allenatore: Van Persie.

