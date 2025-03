Inter-Feyenoord, le pagelle nerazzurre: Thuram devastante, ma c’è un’insufficienza

I nerazzurri battono gli olandesi anche al ritorno pur non giocando a ritmi altissimi: vediamo le pagelle.

SOMMER 6: para un paio di conclusioni insidiose ma non può nulla sul rigore di Moder anche se indovina il lato giusto.

PAVARD 6,5: effettua un buon recupero a fine primo tempo ed una bella azione personale nel secondo tempo.

ACERBI 6,5: chiamato in extremis a sostituire De Vrij, lo fa con la solita autorità. (Dall’84’ COCCHI s. v.).

BISSECK 6,5: non fa nulla di trascendentale ma usa la sua fisicità per prevalere nei duelli.

DUMFRIES 6,5: galvanizzato dalla fascia di capitano, mura una conclusione molto insidiosa in apertura. Attacca poco perché il risultato del doppio confronto non lo richiede.

FRATTESI 6: non ha le caratteristiche per difendere, talvolta prova a lanciarsi nell’area avversaria con la veemenza che lo contraddistingue. (Dall’84’ BERENBRUCH s. v.).

CALHANOGLU 6,5: difficilmente rischia la giocata, non ce n’è bisogno. Da sottolineare un buon recupero difensivo energico nel primo tempo, commette l’ingenuo fallo da rigore che porta all’1-1 ma rimedia segnando il penalty del 2-1. (Dal 61’ ASLLANI 5,5: appena entrato tenta il gol olimpico, subito dopo si distrae, sbaglia uno stop facile e prende il giallo che gli farà saltare l’andata dei quarti. Da lì in poi si spegne).

MKHITARYAN 6,5: in avvio stimola i riflessi di Wellenreuther che per poco non fa la frittata. Molto in palla, attivo in entrambe le fasi, si registrano un paio di buone discese palla al piede. Potrebbe segnare il 3-1 ma calcia alto da buona posizione.

CARLOS AUGUSTO 6,5: corre senza soluzione di continuità ma non è per nulla una corsa fine a sé stessa, mette anche qualche bel pallone in mezzo. Prova più che sufficiente. (Dal 61’ BASTONI 6,5: mura la conclusione quasi a botta sicura di un giocatore del Feyenoord).

THURAM 7: mette subito in chiaro subito le cose con un gol molto simile a quello realizzato nel suo primo derby. Sfiora la grande doppietta ad inizio ripresa e poi prova a conquistarsi il secondo rigore, viene ammonito quindi per simulazione. Non dispera e mette a sedere mezza difesa degli olandesi per poi concludere sulla traversa. (Dal 71’ ARNAUTOVIC 6: poco coinvolto, si mette al servizio della squadra e prova a far segnare i compagni).

TAREMI 5,5: spreca una grande occasione calciando centrale ma si conquista il rigore del 2-1. Prova a segnare il 3-1 in contropiede ma si fa riprendere dagli avversari, poco cattivo in molti frangenti.

INZAGHI 6,5: i suoi trovano subito il vantaggio e poi abbassano di molto i ritmi iniziando anche ad essere un minimo sufficienti. Vittoria anche al ritorno senza spremere né i titolari né chi ha giocato.

