I nerazzurri si avvicinano sempre più all’estremo difensore spagnolo che potrebbe essere il vice-Sommer.

L’Inter ha deciso di anticipare i tempi per colmare l’unica lacuna della rosa, ovvero il secondo portiere.

Il primo obiettivo

I nerazzurri hanno abbandonato la pista che portava a Bento Krepski, in assoluto il preferito di Marotta e Ausilio che lo seguivano da quasi un anno. L’Athletico Paranaense invece di abbassare le pretese per la sua cessione le ha alzate non curante della volontà del brasiliano di giocare in Europa.

Bento Krepski

Passi avanti

L’Inter quindi non ha disperato e si è fiondata su Josep Martinez del Genoa. La Gazzetta dello Sport sostiene che lo spagnolo sarebbe entusiasta di venire a Milano e che di fatto c’è già l’accordo sul contratto che andrebbe a firmare: si tratta di un quinquennale con stipendio di 1,5 milioni a stagione che aumenterà di anno in anno. Manca l’accordo coi liguri ma la forbice si sta assottigliando sempre più tanto che molti non mettono più in dubbio il fatto che l’affare si faccia. I rossoblù chiedono 18 milioni di euro mentre l’Inter si ferma a 15 contropartita tecnica inclusa; sì perché i liguri hanno aperto a questa soluzione. Piacciono Satriano, Oristanio, Zanotti e Francesco Pio Esposito, bisogna solo scegliere chi andrà a titolo definitivo, ma con recompra, al Genoa. I nerazzurri prevedono di far partire Sommer leggermente avanti nelle gerarchie ma Martinez avrebbe chance in tempi relativamente brevi per mostrare il suo valore: lo spagnolo dovrebbe diventare il primo a partire dalla stagione 2025/26.

L’articolo Inter: c’è l’accordo con Martinez, si lavora per quello col Genoa proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG