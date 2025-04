Inter: c’è un nuovo portiere in Serie A che stuzzica i dirigenti 

Un portiere in grande ascesa in Serie A sta catturando l’attenzione di Inter e Milan.

Il futuro tra i pali dell’Inter sembra già scritto, almeno sulla carta. Yann Sommer ha il contratto che lo lega al club per un’altra stagione e l’exploit di Josep Martinez ha fugato molti dubbi. Il portiere spagnolo, inizialmente una riserva silenziosa, ha saputo sfruttare l’occasione presentatasi nel momento più delicato della stagione. La sua affidabilità ha rassicurato l’ambiente nerazzurro, ma non ha messo fine alle voci di mercato. I radar dei dirigenti restano accesi, anche perché le strategie a lungo termine non si fermano davanti a qualche buona prestazione. In questo scenario, iniziano a farsi spazio nomi nuovi, giovani e in forte ascesa.

Caprile, da riserva a gioiello seguitissimo

Tra i profili più monitorati in Serie A c’è Elia Caprile. Il suo è un percorso atipico: dopo una crescita continua tra Bari ed Empoli, ha trovato la definitiva consacrazione al Cagliari, dove ha brillato con interventi decisivi e prestazioni da veterano. A inizio stagione era il vice-Meret, ma nel giro di pochi mesi ha scalato le gerarchie fino a prendersi la maglia da titolare. Il Cagliari ha già comunicato al Napoli la volontà di riscattarlo versando 8 milioni, segno che la fiducia nei suoi confronti è totale. Caprile è finito anche nel taccuino di Luciano Spalletti per la Nazionale, dettaglio che aumenta il suo valore e l’attenzione attorno a lui. Non è più una scommessa: è un obiettivo concreto per diversi club.

L’ipotesi a sorpresa che agita i piani

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, nonostante il riscatto da parte del Cagliari sia considerato scontato, Caprile potrebbe cambiare nuovamente maglia già nella prossima finestra estiva. Il motivo? L’interesse crescente di club di vertice, Inter e Milan in testa. I rossoneri potrebbero muoversi con decisione qualora si concretizzasse l’addio di Maignan, mentre l’Inter guarda al 2026 e considera il portiere del Cagliari un potenziale investimento da bloccare in anticipo. Tra l’altro l’estremo difensore scenderà in campo domani a San Siro contro i nerazzurri.

Leggi l’articolo completo Inter: c’è un nuovo portiere in Serie A che stuzzica i dirigenti , su Notizie Inter.