I nerazzurri sono usciti vittoriosi dalla gara di ieri contro la squadra di Di Francesco ma il risultato sarebbe potuto essere anche meno positivo. Giancarlo Marocchi, ex calciatore ora analista per Sky Sport, ha offerto spunti di riflessione sulla recente prestazione dell’Inter contro il Venezia. La sua analisi getta luce sulla gestione dell’incontro da parte dei nerazzurri che ha sollevato diversi interrogativi. La critica La gara di ieri, considerando l’andamento, sarebbe potuta finire anche con un punteggio di 5-2 ed invece l’Inter è riuscita a segnare solo 1 goal correndo il serio rischio di subirne. L’ex calciatore sottolinea come una squadra che aspira a conquistare lo Scudetto debba puntare a vincere con un margine più sicuro, anche solo un 2-0, per non incorrere in rischi inutili. La partita contro il Venezia ha evidenziato come l’Inter, pur dominando in termini di occasioni create, abbia lasciato troppo spazio all’avversario, compromettendo così la […]

