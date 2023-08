Cena di lavoro in casa Inter: le ultime sull’attaccante secondo La Gazzetta dello sport

I dirigenti dell‘Inter e Simone Inzaghi mantengono il filo diretto sperando di risolvere il nodo attaccante:

«L’Inter considera Balogun l’investimento ideale per le potenzialità e l’età dell’americano, ma le sue caratteristiche tecniche non sono quelle che Inzaghi chiede. I contatti con l’Arsenal non sono mai stati interrotti, neppure quando la richiesta era superiore ai 40 milioni. Adesso la cifra è stata abbassata e l’Inter è pronta a fare la sua mossa, anche se è chiaro che l’eventuale sbarco di Balogun ad Appiano dovrebbe essere abbinato a quello di un numero 9 di peso e all’addio di Correa. Difficile (anche se… mai dire mai) ipotizzare un reparto avanzato con Lautaro, Thuram, Correa e Balogun. Beto è più centravanti, garantisce una gran mole di lavoro per la squadra ed è sicuramente un punto di riferimento là davanti, abile ad attaccare la profondità pur non essendo tecnicamente un fuoriclasse»

L’articolo Inter, cena ad Appiano tra Inzaghi e i dirigenti: il punto sull’attacco proviene da Inter News 24.

