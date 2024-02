L’esterno olandese fatica a trovare posto nella formazione titolare per tutta una serie di ragioni: nulla è perduto però per il futuro.

L’Inter ha affrontato gli impegni delle ultime settimane quasi sempre con gli stessi 11 iniziali e praticamente in tutti i casi l’esterno destro titolare era Darmian.

Il caso

Si è scritto tanto sullo scarso utilizzo di Dumfries ma un vero e proprio caso non c’è visto che la situazione è destinata a rientrare a breve con l’avvento degli impegni infrasettimanali. L’ex PSV Eindhoven si era infortunato alla fine dell’anno scorso, periodo nel quale secondo alcuni rumours Inzaghi ed il suo staff stavano facendo una sorta di richiamo della preparazione a tutta la truppa; siccome l’olandese era ai box è possibile che sia rimasto in dietro fisicamente per questo motivo. Ovviamente si è parlato anche dell’incidenza del mercato: l’Inter gli ha offerto un rinnovo con ingaggio a 4 milioni a stagione. Lui vuole restare ma chiede uno stipendio di 5,5 milioni annui, decisamente troppo per la dirigenza nerazzurra: la trattativa si è arenata e se non ci saranno novità a giugno scatterà la cessione per non. perderlo a 0 nel 2025.

Denzel Justus Dumfries

Scenari a breve termine

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport Darmian offre più garanzie al momento ma si pensa che Dumfries possa tornare a giocare sempre di più a partire dalla gara di venerdì con la Salernitana. Starà a lui dimostrare di stare bene fisicamente; in tutto ciò si pensa che in quella conta di campo ben presto possa arrivare anche il momento di Buchanan.

L’articolo Inter: che fine ha fatto Dumfries? proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG