Inter, che Lautaro! Il Toro mai partito cosi bene in campionato da quando veste la maglia dell’Inter

Inizio migliore non poteva chiedere il Toro Martinez, già a quota 3 gol in 2 partite con la maglia dell’Inter.

Da quando veste nerazzurro il bomber argentino non aveva mai raggiunto questi numeri nelle prime due giornate: nel 2018/19 non andò mai a segno in 70 minuti, nel 2019/20 un gol in 155 minuti, nel 2020/21 realizzò 2 reti in 115 minuti, nel 2021/22 un centro in soli 57 minuti e nella stagione successiva un gol in 165 minuti.

