Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi rivela che l’armeno è uscito malconcio dal match di ieri.

Simone Inzaghi in conferenza stampa si è voluto complimentare con Marcus Thuram per la bella prova contro il Cagliari. “Mkhitaryan? Sembrerebbe solo una botta. Cosa mi dà Thuram di diverso da Dzeko? Sono due giocatori diversi. Dzeko ha fatto due anni straordinari. Thuram ha fatto una grande gara, ha legato molto bene il gioco”.

Marcus Thuram

“Il ragazzo è arrivato da 40 giorni, sembra giochi da più tempo con noi. Deve continuare così, poi arriveranno anche le soddisfazioni personali. Per me sono più importanti le prestazioni di squadra. Gli ho fatto i complimenti. Erano due gare non semplici, la squadra è stata brava a preparare nel migliore dei modi. Molto bene chi ha incominciato e i subentrati. Dobbiamo continuare così. Ora abbiamo un’altra partita che sarà impegnativa come le altre.

L’articolo Inzaghi: “Per Mkhitaryan dovrebbe essere solo una botta, Thuram è diverso da Dzeko, lega molto bene il gioco” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG