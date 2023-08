Tutto fatto tra Inter e Bayern Monaco per l’affare che porterà Benjamin Pavard a vestire la maglia nerazzurra.

Come testimonia questo video dei colleghi di Sky Sport DE, il francese sta prendendo il volo che lo porterà in Italia tra qualche ora.

News #Pavard: Bayern defender Benjamin Pavard (27) arrived at the airport in Munich.

Next step for the French international: Milan to join Inter @SkySportDE | @Plettigoal pic.twitter.com/75yEhpbifv

— BenHeckner (@SkySport_Ben) August 29, 2023