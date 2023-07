Romelu Lukaku potrebbe presto riabbracciare l’Inter a titolo definitivo, ma sul più bello è sorto un problema nella trattativa col Chelsea

Come rivela gazzetta.it, l’accordo tra Inter e Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo di Roemlu Lukaku è stato trovato.

Un bel sospiro di sollievo? No, perchè sul più bello chi non si trova è Sebastien Ledure, avvocato di Lukaku, per decretare la fine della trattativa:

LEDURE, DOVE SEI?- Contestualmente, grazie alle finanze ricavate dall’uscita del portiere, l’Inter ha pure trovato l’accordo con il Chelsea per riportare a casa Romelu: 35 milioni è la cifra a cui hanno detto sì i Blues. Affare fatto? No, perché una parte dell’entourage di Lukaku non si trova e così manca l’ok del giocatore sul più bello. Insomma, né Chelsea né Inter riescono più a mettersi in contatto con l’uomo a cui il belga ha affidato la gestione di questa trattativa, il discusso avvocato belga Sebastien Ledure.

