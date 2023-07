Il Corriere della Sera offre gli aggiornamenti sullo stato della trattativa tra Inter e Chelsea per il cartellino di Romelu Lukaku

Il Chelsea non intende svendere Romelu Lukaku all’Inter, ma i nerazzurri, così come il giocatore, sono intenzionati a proseguire insieme a tutti i costi:

LA TRATTATIVA- La trattativa sta di fatto entrando nella fase più calda. L’Inter aveva finora messo in preventivo una cifra vicina ai 30 milioni. L’impressione è che Beppe Marotta salirà fino a 35 milioni, bonus inclusi. E con una leggera limatina ulteriore l’affare verrà chiuso. Non prima di 5-6 giorni probabilmente, perché la trattativa non è comunque delle più semplici sotto molti punti di vista, ma il futuro di Romelu è sempre più nerazzurro.

JUVE? MAI- Il ragazzo e il suo entourage hanno infatti ribadito di non considerare altre opzioni, stanno apprezzando gli sforzi dell’Inter: concreti, importanti, pieni di stima nei confronti di Big Rom. Ed è velocemente evaporata anche l’ipotesi di un inserimento della Juventus. Pista fra l’altro disinnescata direttamente dai vertici bianconeri, che sembrano orientati, là davanti, a ripartire da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

