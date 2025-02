Inter: chi è il talento brasiliano su cui si punta davvero?

Un giovane talento brasiliano potrebbe essere la prossima grande scommessa dell’Inter: per averlo però servono diverse decine di milioni.

L’Inter sta cercando di lottare su più fronti senza tralasciare nulla ma ultimamente la fatica si sta facendo sentire. Inzaghi in passato ha dimostrato di essere molto bravo a non spremere i titolari ma ultimamente il tecnico sembra fidarsi meno delle seconde linee. Il divario tra titolari e riserve è acuito particolarmente nel reparto offensivo, un reparto che a fine stagione vedrà gli addii certi di Arnautovic e Correa e qualche riflessione sul futuro anche di Taremi; naturale quindi che si pensi già a chi comprare.

Inter: occhi in Brasile

L’Inter sta monitorando da vicino il mercato sudamericano in vista della prossima sessione estiva. Secondo Benjamin Back, noto giornalista brasiliano, i nerazzurri sarebbero seriamente interessati a Yuri Alberto, giovane attaccante del Corinthians. Questo nome potrebbe diventare uno dei principali per il futuro dell’attacco interista, con il club milanese che sembra intenzionato a fare un investimento importante per assicurarsi il giocatore. Secondo le voci che circolano, l’Inter avrebbe intenzione di presentare un’offerta che si aggira intorno ai 25 milioni di euro per portare Yuri Alberto a Milano già nella prossima finestra di mercato.

Le caratteristiche e la concorrenza

La concorrenza, però, è agguerrita: su di lui ci sarebbero anche West Ham, Nottingham Forest e Ajax. Nonostante ciò, l’Inter potrebbe avere un vantaggio, grazie alla sua capacità di attrarre talenti internazionali e alla volontà di rafforzare la sua rosa. Yuri Alberto, classe 2001, è un attaccante che ha dimostrato grande talento e continuità nelle sue prestazioni. Con il Corinthians, il giovane brasiliano ha collezionato numerosi gol e assist: per l’esattezza 31 reti e 7 passaggi vincenti nel 2024. In questo inizio di stagione, ha già messo a segno 3 gol in 9 partite, incluso un doppietta contro il Santos. Questi numeri impressionanti potrebbero far sì che nelle prossime settimane possa arrivare il debutto con la Nazionale brasiliana.

