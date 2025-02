Inter: il caso Frattesi è stato gestito bene?

Il futuro di Frattesi all’Inter è incerto. Perché il suo ruolo è cambiato così tanto? Cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi tra campionato e Champions?

L’Inter sta facendo i conti con un’annata che si sta rivelando più difficile del previsto, specie nelle ultime settimane. La sconfitta nel derby d’Italia sta facendo parlare molto e sul banco degli imputati sono finiti tutti, pesantissime le accuse nei confronti di uno in particolare. Sono settimane particolarissime anche quelle che sta vivendo Davide Frattesi che, dopo un gennaio al centro delle voci di mercato, alla fine è rimasto a Milano. In diverse occasioni, anche prima di gennaio, quando è stato schierato titolare, l’ex Sassuolo non è riuscito a incidere come ci si aspettava, alimentando dubbi sulla sua efficacia in campo.

Frattesi e la questione motivazione

Secondo Tuttosport, questo cortocircuito potrebbe derivare da una questione motivazionale, legata ad una netta separazione tra titolari e riserve manifestatasi in tempi recenti. Mentre Frattesi si ritaglia spazi nella Nazionale, con prestazioni da protagonista, all’Inter sembra mancare la spinta necessaria a emergere: negli ultimi tempi è “abulico“. L’anno scorso spaccava le partite mentre ora non riesce a trovare le giocate né da titolare né da subentrante.

Trattenerlo è stata la mossa giusta?

Il quotidiano quindi arriva a domandarsi se fosse stato giusto respingere tutte le offerte arrivate per lui a gennaio. Su di lui c’era la Roma ma l’Inter si è trincerata dietro una richiesta molto alta, 45 milioni di euro, più per il fatto di non riuscire a trovare un sostituto adeguato che per altri motivi. Così il centrocampista è rimasto a Milano ma sembra piuttosto intristito: sembra comunque probabile un suo addio la prossima estate. Le sue caratteristiche poco si abbinano al gioco inzaghiano. Sta di fatto però che l’Inter, che compete in campionato contro una squadra che non ha le coppe, avrebbe bisogno di tutti gli effettivi e quindi anche della sua versione migliore.

