Il telecronista accusa un interista “vale Cristante”

Un’affermazione che ha scatenato una polemica: il telecronista lancia una critica feroce contro un giocatore nerazzurro.

L’Inter è reduce dalla sconfitta cocente nel derby d’Italia, risultato che ha scatenato gli occhi della critica. Riccardo Trevisani ha analizzato il momento dei nerazzurri durante il podcast Fontana di Trevi, mettendo in luce alcuni dei problemi che stanno rallentando la squadra. Il giornalista ha sottolineato come l’attacco dell’Inter stia vivendo un periodo di difficoltà. Trevisani ha osservato che l’Inter soffre una condizione generale di invecchiamento della rosa, facendo notare come abbia pesato l’assenza Francesco Acerbi per quattro mesi. Senza di lui, l’Inter ha avuto difficoltà a trovare il giusto equilibrio: una volta tornato, però, l’ex Lazio ha subito dimostrato le sua qualità contro attaccanti come Kolo Muani e Moise Kean che, non a caso, non sono riusciti a essere incisivi.

Le difficoltà tattiche di Inzaghi

L’analisi si è poi spostata sul lavoro del tecnico Simone Inzaghi: Trevisani ritiene che ila ecnico riesca ad ottenere il massimo dalla squadra quando tutto funziona a dovere. Tuttavia, come rilevato dal giornalista, l’Inter sembra non avere una soluzione alternativa, soprattutto nei momenti in cui non riesce a giocare al meglio delle sue possibilità, come è accaduto contro la Juventus. In questi frangenti, la squadra fatica a trovare un piano B. Un’eccezione potrebbe essere Zalewski, che, anche contro la Juventus, ha dato una spinta alla squadra ed è quasi riuscito a segnare un gol decisivo. Il polacco è sulla carta un giocatore in grado di saltare l’uomo: se si confermasse tale, risolverebbe una delle grosse lacune dell’Inter attuale.

Il vero problema: il regista

Il giornalista ha posto l’accento su Hakan Calhanoglu, che al momento sta vivendo una fase di grande difficoltà. Quando un giocatore cruciale come il regista gioca al di sotto delle sue possibilità, le conseguenze sono pesanti, soprattutto per una squadra come l’Inter, che fa affidamento su di lui per gestire il gioco. “È lui il centro del problema. In questo momento vale Cristante“; le sue parole. L’assenza di una figura dominante in regia sta limitando enormemente le potenzialità dell’Inter, costringendo la squadra a un rendimento inferiore rispetto alle aspettative.

