Uno scudetto in 4 stagioni, c’è un problema: la bordata dell’ex calciatore a chi è rivolta?

Un ex calciatore lancia una critica forte sul futuro dell’Inter. Chi è il vero responsabile di una stagione che rischia di essere un fallimento?

Nel corso del derby d’Italia contro la Juventus, l’Inter ha vissuto una partita dai due volti, con un primo tempo dominato e un secondo caratterizzato da una netta inversione di tendenza. La squadra di Inzaghi ha dovuto fare i conti con un calo di rendimento nel secondo tempo, quando i bianconeri hanno preso il controllo del gioco. Antonio Cassano a Viva El Futbol ha analizzato così la gara: “Se il primo tempo finisce 4 o 5 a 0, l’Inter porta a casa la partita facilmente”, ha detto Cassano, che poi ha ammesso di non dover spiegare lui cosa sia successo nella ripresa. “Lo deve spiegare Inzaghi cosa è successo nel secondo tempo perché la Juve sembrava il Barcellona dei vecchi tempi e l’Inter la Sammartinese“; la bordata dell’ex fantasista.

Critiche ai cambi e alle scelte tattiche

Nel suo intervento, Cassano ha messo in luce alcuni aspetti che, secondo lui, non hanno funzionato. Ha parlato di “confusione” nella gestione dei cambi da parte dell’allenatore: il tecnico nerazzurro che ha operato tre sostituzioni al 60’, senza però riuscire a cambiare la gara. Un altro punto sollevato da FantAntonio riguarda la scelta di Acerbi come centrale difensivo al posto di De Vrij, dopo che quest’ultimo è stato uno dei migliori per settimane. Arrivano poi parole di elogio per Mkhitaryan le cui parole hanno fatto discutere molto.

La conclusione di Cassano sulla gestione Inzaghi

Nel suo intervento, Cassano ha fatto riferimento anche al futuro della squadra, sollevando interrogativi su come l’allenatore stia gestendo la rosa e la stagione. “Sono i più forti, ma ora il rischio è che l’Inter vinca solo uno scudetto in quattro stagioni”, ha dichiarato. Secondo l’ex attaccante, il problema principale non risiede tanto nelle capacità dei giocatori, ma nelle scelte tattiche e nei cambi operati durante la partita. L’analisi di Cassano si conclude con una conclusione decisiva: il vero colpevole della sconfitta è Simone Inzaghi, che non è riuscito a gestire le risorse a sua disposizione e a mantenere il controllo del gioco: “Non capisco i tre cambi al 60′, ho visto confusione da parte di Inzaghi“, la chiosa del barese.

Leggi l’articolo completo Uno scudetto in 4 stagioni, c’è un problema: la bordata dell’ex calciatore a chi è rivolta?, su Notizie Inter.