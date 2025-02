Inter: per la porta spunta l’idea di un clamoroso ritorno

I nerazzurri la prossima estate potrebbero sorprendere tutti con un nuovo vice Sommer: si tratta di un’occasione a basso costo.

Il mercato invernale ha chiuso i battenti senza riservare sorprese significative per l’Inter. Nonostante la squadra avrebbe avuto bisogno di qualche rinforzo anche a gennaio, i veri piani di rafforzamento sono rimandati all’estate. La dirigenza nerazzurra, infatti, sta concentrando le sue energie su operazioni future, con l’obiettivo di potenziare la rosa in vista della prossima stagione: la prima mossa potrebbe avvenire ben prima del previsto.

La questione del vice Sommer: chi prenderà il posto di Martinez?

Si è parlato per mesi dell’ipotesi di un clamoroso ritorno a Milano di Gianluigi Donnarumma, ma al momento l’idea di portare l’ex milanista in nerazzurro sembra lontana. Più concreta appare la necessità di trovare un nuovo secondo portiere, soprattutto considerando la possibile partenza di Josep Martinez. Arrivato la scorsa estate dal Genoa per 15 milioni, lo spagnolo ha faticato a trovare spazio, e un’eventuale partenza in prestito per accumulare più minuti di gioco non è da escludere. Ma chi prenderà il suo posto?

Turati: un ritorno che scalda il cuore della tifoseria

Una delle opzioni più interessanti per il ruolo di vice Sommer, secondo Inter Live, è Stefano Turati, portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter, attualmente in prestito al Monza ma di proprietà del Sassuolo. Il classe 2001, milanese doc, ha accumulato esperienza in Serie A, giocando 20 partite con i brianzoli. A giugno, il suo contratto scadrà, e l’Inter potrebbe decidere di riportarlo a casa come riserva del nazionale svizzero. Non solo una mossa strategica, ma anche un ritorno alle origini, dato che Turati ha sempre avuto un forte legame con la squadra nerazzurra. L’estremo difensore arriverebbe a costo zero ma per ora si tratta solamente di indiscrezioni.

