Nel corso di una recente apparizione sul canale Twitch di fcinter1908.it, Fabrizio Biasin ha condiviso alcune riflessioni riguardanti le strategie di mercato adottate dall’Inter, palesando particolare attenzione verso le mosse future del club nerazzurro. L’analista ha fornito spunti interessanti sulla caccia ai talenti a parametro zero, una pratica ormai consolidata in casa Inter, speculando anche su possibili colpi in vista del 2025 e dando uno sguardo alla situazione contrattuale di alcune stelle del calcio italiano.

Strategie di mercato e parametri zero

L’Inter, sotto la guida di Marotta e Ausilio, ha mostrato negli anni una notevole predisposizione nell’approfittare della formula del parametro zero per rinforzare la squadra. Biasin ha sottolineato come il club sia già all’opera, in previsione del 2025, per individuare gli affari più vantaggiosi, esaminando i contratti in scadenza. Questa metodologia consente di pianificare con largo anticipo, assicurando colpi di mercato che possono fare la differenza mantenendo il bilancio sotto controllo.

L’occhio su Khephren Thuram

Uno dei nomi che sta emergendo nel radar dell’Inter è quello di Khephren Thuram. Sebbene Biasin abbia ammesso di non avere certezze riguardo un interesse concreto del club per il giocatore, l’analista non esclude che possano essere fatte valutazioni in merito, soprattutto considerando lo stile di approccio del mercato adottato dalla dirigenza nerazzurra. Thuram, con un contratto in scadenza nel prossimo futuro, rappresenterebbe un’opportunità da valutare attentamente.

Federico Chiesa e l’Inter: un’ipotesi da non scartare

Un discorso a parte merita Federico Chiesa. L’attuale situazione contrattuale dell’attaccante con la Juventus potrebbe creare una possibilità per l’Inter, soprattutto nel caso in cui non si dovesse giungere a un rinnovo. Nonostante Biasin esprima perplessità nell’adattamento di Chiesa al modulo tattico dell’Inter, l’interesse da parte di Marotta e Ausilio non è da escludere. La stima dei due dirigenti nei confronti dell’attaccante potrebbe tradursi in un concreto interesse, soprattutto alla luce delle strategie di mercato fin qui adottate dal club.

Conclusione

Le dichiarazioni di Biasin gettano luce sulle strategie di mercato dell’Inter, mostrando come la direzione tecnica sia sempre alla ricerca di opportunità vantaggiose e attenta all’evolvere dei contratti dei giocatori. L’attenzione verso il futuro e la capacità di anticipare i colpi di mercato a parametro zero restano punti di forza dell’Inter, con l’eventualità di vedere al Meazza talenti come Thuram e, forse, Chiesa, a testimoniare una volta di più la lungimiranza della loro politica di acquisizioni.

