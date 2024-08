L’Inter ha quasi definitivamente perso la corsa per Federico Chiesa. Il giocatore della Nazionale è in parola con il Barcellona.

Nel mondo del calcio, le mosse di mercato e le trattative sono all’ordine del giorno, creando dinamiche complesse e spesso affascinanti per gli appassionati dello sport. Una delle trattative che sta catturando l’attenzione in questo periodo riguarda Federico Chiesa, esterno azzurro e giocatore della Juventus, il cui futuro sembra ormai orientato verso una nuova avventura al di fuori dei confini italiani. Il Barcellona appare come la destinazione più probabile, ma la strada verso la catalogna è irta di ostacoli finanziari che il club spagnolo deve superare.

Accordi in bilico

Federico Chiesa, talento indiscusso sul campo, ha ufficialmente dato il suo assenso a trasferirsi al Barcellona. L’intesa tra il giocatore e il club spagnolo sarebbe stata raggiunta grazie alla mediazione dell’agente Fali Ramadani, che ha comunicato un accordo basato su un salario netto di 4 milioni di euro annui più due di bonus, esteso fino al 2027. Tuttavia, nonostante questo importante passo in avanti, il trasferimento di Chiesa al Barcellona non può considerarsi concluso.

Federico Chiesa

Ostacoli finanziari a Barcellona

La situazione economica del Barcellona rappresenta il principale ostacolo all’arrivo di Chiesa. Il club catalano, infatti, si trova di fronte alla necessità di fare spazio sul proprio bilancio attraverso la cessione di alcuni giocatori. Questa realtà economica costringe il Barcellona a procedere con prudenza, cercando di equilibrare le proprie finanze prima di poter finalizzare l’acquisto. Nonostante le recenti vendite di Vitor Roque al Betis e di Lenglet all’Atletico Madrid, ulteriori mosse sono necessarie per poter incorporare Chiesa nella rosa blaugrana.

La Juve in attesa

Dall’altra parte, la Juventus attende sviluppi, consapevole che l’operazione potrebbe rappresentare un significativo incasso. Il club bianconero, infatti, potrebbe beneficiare di un’offerta iniziale di 10 milioni di euro più 3 di bonus da parte del Barcellona per il passaggio di Chiesa. Questi fondi sarebbero fondamentali per il club italiano, che li vedrebbe come una risorsa preziosa per finanziare futuri acquisti, contribuendo a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Il contesto competitivo

Al di là delle complicate dinamiche finanziarie, il futuro di Federico Chiesa rimane un argomento caldo sul mercato. Clubs come il Chelsea, il Milan e l’Inter mostrano interesse per il giocatore, ma le loro strategie dipendono da vari fattori, inclusi movimenti di mercato e scadenze contrattuali. Questo panorama sottolinea la forte competizione e l’interesse trasversale per un calciatore del calibro di Chiesa, capace di attrarre l’attenzione di top club europei.

