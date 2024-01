YouGov ha pubblicato una lista interessante dei club calcistici più seguiti in Italia, USA e Cina: l’Inter regna nel Bel Paese

ITALIA

In Italia gli appassionati di calcio sono più attenti alle squadre nazionali, che riempiono quattro quinti della top 5 del FootballIndex. Tuttavia, in cima alla classifica non compare una squadra italiana, bensì il Real Madrid. A seguire l’Inter, che ha guadagnato due posizioni rispetto all’anno scorso grazie alla finale di Champions League e all’ottima prima parte della stagione in corso, poi il Milan, che si conferma sul podio, la Juventus, in ripresa dopo il calo registrato lo scorso anno (nel ranking risultava all’ottavo posto), e il Napoli, in calo dopo l’ottima stagione coronata con lo scudetto.

USA

Passando al mercato americano, gli stessi dati risultano significativamente più bassi e con una conformazione differente. Qui il Milan è piuttosto in linea con l’Inter in termini di Success, Attractive Football, Players and Coaches e Management. La differenza nella percezione dei due club la fanno le ultime due metriche, Fan Culture e Tradition, che vedono i rossoneri favoriti dai tifosi americani. In questo mercato risulta invece in ritardo la Juventus, con valori più bassi rispetto alle squadre milanesi su tutte le metriche, forse per via di risultati poco confortanti negli ultimi 2 anni, in cui l’interesse verso il calcio si è sviluppato significativamente negli Stati Uniti.

CINA

Situazione più semplice da leggere in Cina. Infatti, per tutte e tre le top squadre italiane le metriche presentano dei valori più alti (come detto in precedenza, figurano tra le prime sette nel ranking) e hanno anche delle percezioni ben definite. Il primo incontrastato in questo mercato è il Milan, che ha valori più alti su tutti i KPI. Allo stesso modo, per tutte le metriche risulta seconda l’Inter, terza la Juventus. Non sembra dunque che i tifosi in Cina abbiano percezioni diverse sulle varie dimensioni, piuttosto è l’immagine complessiva del club a riflettersi su tutte le dimensioni che la compongono.

