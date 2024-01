Jurgen Klopp ha fatto un annuncio clamoroso sul proprio futuro, lasciando tutti di stucco in Premier League: i dettagli

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha affermato questa mattina che a fine stagione lascerà il club, dopo quasi 9 anni trascorsi insieme. A comunicarlo è lo stesso club con una nota ufficiale.

KLOPP – Jürgen Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool al termine della stagione in corso, dopo aver informato la proprietà del club del suo desiderio di lasciare l’incarico.

Dopo aver guidato i Reds verso un’altra finale di Coppa di Lega a Wembley mercoledì sera, il 56enne continuerà a supervisionare le ultime partite della stagione 2023-24 prima di calare il sipario su un glorioso regno manageriale durato otto anni e mezzo. Anfield, che ha visto il club vincere fino a oggi sei trofei importanti sotto la sua guida.

Anche gli assistenti allenatori Pepijn Lijnders e Peter Krawietz, così come l’allenatore dello sviluppo d’élite Vitor Matos, lasceranno le loro posizioni alla fine della stagione, con Lijnders desideroso di perseguire la propria carriera manageriale.

ANNUNCIO –

«Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta, ma ovviamente posso spiegarlo o almeno provare a spiegarlo. Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff. Amo tutto. Ma il fatto che io prenda comunque questa decisione dimostra che sono convinto che sia quella che devo prendere. Il fatto è che sono a corto di energie. Adesso non ho problemi, ovviamente, lo sapevo già da tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo, ma ora sto assolutamente bene.

So che non posso fare il lavoro ancora e ancora e ancora e ancora. Dopo gli anni che abbiamo passato insieme e dopo tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme e dopo tutte le cose che abbiamo passato insieme, il rispetto per te è cresciuto, l’amore è cresciuto per te e il minimo che ti devo è la verità: e questa è il verità. L’avevo detto alla società già a novembre. Devo spiegare un po’ che forse il lavoro che faccio la gente lo vede dall’esterno, sono sulla linea laterale e durante le sessioni di allenamento e cose del genere, ma la maggior parte di tutte le cose accadono intorno a questo genere di cose.

Ciò significa che una stagione inizia e tu pianifichi già praticamente la prossima stagione. Quando ci siamo seduti insieme a parlare di potenziali acquisti, del prossimo campo estivo e di se potevamo andare ovunque, mi è venuto in mente il pensiero: ‘Non sono più sicuro di essere qui allora’ e ne sono rimasto sorpreso anch’io. Ovviamente comincio a pensarci. Noi siamo il Liverpool, abbiamo affrontato cose più difficili insieme. Facciamone un punto di forza. Sarebbe davvero fantastico. Spremiamo tutto da questa stagione e avremo un’altra cosa di cui sorridere quando guarderemo indietro nel futuro».

L’articolo Klopp, fulmine a ciel sereno! La decisione che spiazza tutti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG