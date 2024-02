Francesco Colonnese ha parlato del percorso dell’Inter in campionato, suggerendo un assist involontario dalla Juve: le dichiarazioni

Ospite a Radio Sportiva, Francesco Colonnese si dice estasiato dal momento vissuto dall’Inter, attualmente in vetta alla classifica di Serie A.

INTER – «L’Inter ha dimostrato quello che tutti pensavano: è più forte di tutte le altre. Si sono tralasciate molto le vittorie nerazzurre, si guardavano solo i punti e non i numeri. L’Inter ha la miglior difesa, il miglior attacco e un centrocampo forte. In questo momento è una squadra ingiocabile almeno in Italia. Le parole degli avversari hanno caricato Inzaghi. Da Allegri e dalla Juventus dicevano di puntare allo Scudetto con un atteggiamento che ha creato positività in un gruppo splendido. Sono uniti e sono solidi in campionato, non hanno sbavature. Li possono avere come con la Roma, ma in poco tempo si riprendono e lo hanno dimostrato nella stessa partita».

