Sono tantissimi i nomi di difensori centrali accostati ai nerazzurri. Nel calcio, l’arte della strategia non si limita solo al rettangolo verde ma si estende anche alle mosse di mercato, dove la pianificazione e l’intuito giocano ruoli indispensabili nella costruzione di una squadra vincente. L’Inter sembra muoversi con queste premesse, anticipando le mosse per restare in vetta al calcio italiano ed europeo. Progetti e ambizioni Dopo la conquista della “seconda stella”, simbolo del ventesimo trionfo in Serie A, il club non intende fermarsi, puntando anzi a successi ancora più prestigiosi. Il sogno della Champions League aleggia nell’aria, mentre il campionato italiano vede l’Inter tra le protagoniste principali per la lotta allo Scudetto, nonostante la forte concorrenza di squadre ben attrezzate come il Napoli di Antonio Conte. Le esigenze Nell’ottica di presentarsi ancora più competitiva, la squadra si sta già muovendo per colmare alcune lacune dell’attuale rosa. Il centrocampo potrebbe essere […]

