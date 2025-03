Inter, colpo a sorpresa in arrivo: nel mirino il giovane talento italiano che gioca in Germania

I dirigenti nerazzurri continuano a cercare difensori in rampa di lancio che possano eventualmente costituire il futuro della squadra.

L’Inter è già proiettata a un futuro che non può prescindere da un ricambio generazionale ben strutturato. La società nerazzurra è ben consapevole della necessità di abbassare l’età media della prima squadra, creando al contempo un percorso di sviluppo per i giovani talenti. Per rendere la transizione più agevole, sarà fondamentale puntare su calciatori che possano non solo crescere, ma anche dare un contributo immediato. Il progetto della seconda squadra è uno degli aspetti cruciali di questa strategia: un passo che permetterà di potenziare il vivaio e di preparare i giocatori per un eventuale salto in prima squadra. Ma servirà tanto altro: la società lo sa e rispetto al passato sono previsti investimenti non da poco.

Inter, giovani nel mirino per il futuro

La dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino diversi giovani promettenti, con un occhio di riguardo per i profili che possano integrarsi facilmente nel 3-5-2 di Inzaghi. La società si augura di riuscire così ad avviare un processo di crescita continua. La ricerca non si limita a giocatori locali, ma spazia anche all’estero, come testimonia l’attenzione per alcuni giovani talenti già noti in Europa.

Nuovo obiettivo per il reparto difensivo

Un nome nuovo si aggiunge alla lista dei giovani sotto osservazione: si tratta, secondo Tuttosport, di Filippo Mané. Il difensore centrale classe 2005, attualmente in forza al Borussia Dortmund II, ha catturato l’attenzione della dirigenza interista. Il suo profilo si adatta perfettamente alle esigenze della squadra, con caratteristiche fisiche e tecniche che potrebbero renderlo un elemento ideale per il progetto futuro. Mané, nato a Magenta, ha un passato nelle giovanili di Novara e Sampdoria, per poi trasferirsi al Borussia Dortmund nel 2022. Le sue prestazioni con la Nazionale Under 20 azzurra sono sotto osservazione, un altro segnale del suo crescente potenziale.

Leggi l’articolo completo Inter, colpo a sorpresa in arrivo: nel mirino il giovane talento italiano che gioca in Germania, su Notizie Inter.