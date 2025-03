Mkhitaryan, getta ombre sul futuro: resta all’Inter o c’è un colpo di scena?

Il centrocampista armeno si sbilancia sul suo futuro, ma a sorpresa lascia aperta una porta.

Sky Sport ha intervistato Henrikh Mkhitaryan che ha parlato di tantissimi argomenti compreso il suo futuro. “Non è mai stato facile giocare contro l’Udinese, né in casa né fuori, ci aspettiamo una gara difficile ovviamente perché è una squadra fisica, tatticamente brava. Sanno difendere e attraccare. Dobbiamo fare il nostro meglio per vincere la partita”. L’armeno non sta riuscendo a ripetere la straordinaria passata stagione e questo ha attirato su di sé critiche anche feroci.

La voglia di lottare per ogni traguardo

“Al momento non siamo ancora arrivati da nessuna parte, stiamo ancora andando verso i nostri obiettivi. Il cammino è ancora lungo. Abbiamo nove partite in campionato, le gare di Coppa Italia e due in CL per il momento. Prima pensiamo all’Udinese e poi alle altre. Ci sono altri due mesi da giocare, non andiamo troppo avanti ma ci stiamo preparando per la fine del campionato. Possiamo arrivare in fondo a tutti i tornei. Sogniamo tutti in grande e se stai sognando e allora puoi arrivare a quel punto. Tutti vogliono vincere e non sarà facile, ma andando avanti piano piano possiamo arrivare lontano”.

La crescita dell’allenatore nerazzurro

“È migliorato tantissimo, specie negli ultimi due anni e lo fa vedere con le partite che stiamo facendo. Sta ancora cambiando nel modo giusto. Vuole imparare. Ogni allenatore avuto è stato diverso. Il suo stile? Ci sono allenatori che pensano di dover mantenere la distanza dai giocatori, altri pensano di poter essere amico dei giocatori, non posso dire cosa è più giusto. Ma quello che fa Inzaghi è fatto benissimo e senza dubbio merita di stare dove è adesso“.

Il suo futuro ed un eventuale ulteriore rinnovo

“La mia idea è finire in una squadra di alto livello come l’Inter. Ma alla fine di questa stagione vedremo se continuerò un altro anno o se andrò via. Non abbiamo ancora deciso. Per il momento sto bene qua, vorrei continuare e poi vediamo cosa succede. Rinnovare fino al 2027? Perché no? Ma dipende pure dal mio corpo, se ce la faccio a continuare a tenere un livello che sta dimostrando, dopo capiremo”.

