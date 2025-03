Zanetti svela tutto: sorpresa su Castro e un difensore argentino nel mirino?

Il vicepresidente nerazzurro parla senza filtri: occhi puntati su un talento emergente e un difensore argentino di altissimo livello.

Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e oggi vicepresidente del club, continua a seguire con grande attenzione i giocatori argentini in giro per il mondo. Dopo la vittoria dell’Argentina contro il Brasile, ha espresso il suo orgoglio per Lautaro Martinez, pilastro dell’Inter e della Nazionale. L’ex terzino è stato intervistato da Tyc Sports e ha sottolineato quanto sia complicato portare altri talenti albicelesti a Milano, visti i costi elevati e la necessità di mantenere un equilibrio economico. Ma se ci fosse la possibilità di rinforzare la squadra con giocatori di livello, il club non si tirerebbe indietro. Uno dei nomi che più fanno discutere nel panorama argentino è Santiago Castro: l’attaccante del Bologna è da tempo accostato ai nerazzurri tanto che si vocifera già di possibili contropartite che potrebbero far parte di un ipotetico affare.

Il talento di Castro e gli osservati speciali

Il giovane sta dimostrando qualità importanti, non solo per i gol segnati, ma anche per il suo contributo alla squadra in fase offensiva. Zanetti ha elogiato il suo spirito combattivo, sottolineando come i migliori talenti emergenti finiscano sempre sotto la lente d’ingrandimento dei top club. Pur non sbilanciandosi su un interesse concreto, ha lasciato intendere che giocatori del genere vengono monitorati costantemente. Il futuro di Castro potrebbe riservare sorprese, con molte società europee pronte a scommettere su di lui.

Un nome a sorpresa per la difesa?

Quando il discorso si è spostato sul futuro della rosa, Zanetti ha parlato di un giocatore che ammira particolarmente: Cristian Romero. Il centrale del Tottenham è stato definito un difensore di vecchia scuola, leader in campo e affidabile nelle situazioni più delicate. Le sue prestazioni con l’Argentina lo hanno reso uno dei migliori interpreti del ruolo, un profilo ideale per qualsiasi squadra ambiziosa. Sebbene non ci siano trattative in corso, il fatto che un dirigente dell’Inter lo citi apertamente potrebbe alimentare ipotesi di mercato. Il club londinese però ne fa una valutazione molto alta quindi sembra molto difficile vederlo a Milano in futuro.

