Tra Guler e Nico Paz spunta… un mister X

L’Inter cerca rinforzi per il futuro, ma dopo i nomi di Guler e Nico Paz, un misterioso obiettivo potrebbe essere la vera sorpresa.

L’Inter ha fatto intendere di non voler badare a spese la prossima estate e anche i nomi degli obiettivi lo dimostrano. Il club nerazzurro continua a monitorare i giovani più promettenti del panorama europeo, ma alcune trattative sembrano particolarmente difficili. Tra i profili seguiti c’è Nico Paz, talento del Real Madrid formalmente di proprietà del Como. Il club nerazzurro lo considera un’opzione interessante per il futuro, ma convincere i Blancos a lasciarlo andare non sarà semplice. Il Como, grazie al lavoro di Cesc Fabregas, sta cercando di prolungare per un altro anno la permanenza del giocatore sulle rive del lago, con il sostegno di Ancelotti e della dirigenza madridista. Un ostacolo che rischia di complicare i piani dell’Inter, costretta a valutare soluzioni alternative.

Arda Guler, tra chance e ostacoli

Oltre a Nico Paz, l’Inter ha messo nel mirino anche Arda Guler, altro talento del Real Madrid. Il giovane turco sta trovando poco spazio nella squadra di Ancelotti, e i nerazzurri vorrebbero approfittare di questa situazione. A differenza dell’argentino, il suo futuro appare meno blindato: il turco è un obiettivo più accessibile. L’idea della dirigenza interista è quella di inserirsi qualora il club spagnolo decidesse di cederlo in prestito o con una formula vantaggiosa. La qualità del giocatore non è in discussione, ma la sua voglia di restare a Madrid potrebbe rivelarsi un ostacolo.

Un’altra ipotesi prende quota

Considerati i due obiettivi complicati da raggiungere, l’Inter sta già valutando alternative. Tra i nomi presi in considerazione, secondo Tuttosport, c’è quello di Giacomo Raspadori, giocatore del Napoli con caratteristiche diverse ma ugualmente interessante per il progetto nerazzurro. Il suo impiego altalenante in azzurro potrebbe favorire una trattativa, aprendo uno scenario più concreto rispetto ai tentativi con il Real Madrid.

